CHP'de çok konuşulacak iddia! Odalar boşaltılıyor!

28 Mayıs günü sandıktan çıkan sonuçlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır bir yenilgi yaşayan CHP'de kulilsler olacaklarlla ilgili kaynıyor. Hemen hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi çok konuşulmaya başlandı.

İSTİFALARI ONAYLAYACAK

Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu iddia eden Kemel Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.

TUNCAY ÖZKAN ODASINI BOŞALTMAYA BAŞLADI

Yarın saat 13.00'da gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİYASET YAPAMAYIZ"

TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız" dedi. Toplantıda 1 grup başkanı ve 3 grup başkanvekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkanvekilliğine talip olmadığını duyurdu.

KURULTAY'I ERTLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de gözler kurultay sürecine çevrilirken gündeme düşen bir başka iddia parti tabanında tepkiye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yerel seçimlere birlik-beraberlik içinde girilmesi gerektiğini bahane eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti kurmayları, kurultay sürecini bu dönemin sonrasına ertelemeyi değerlendiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KURULTAY TAKVİMİ YARIN MYK TOPLANTISINDA BELLİ OLACAK

Kamuoyundan gelen "istifa" çağrıları sonrası CHP'deki koltuk telaşı zirve yaparken, kurultay takviminin yarınki MYK toplantısında şekillenmesi bekleniyor.Geçen sene de erken seçim ihtimali ve salgın koşullarını gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi milletvekili aday listelerini belirlerken temayül yoklaması yapmaya da gerek duymamıştı.Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde tek adam yönetimi inşa eden Kılıçdaroğlu, 4 partiye aday listesini açıp 100'e yakın CHP'li siyasinin üstünü çizmiş, küçük ortaklara Meclis'te toplam 38 koltuk hediye etmişti.