CHP'de çarşı fena karıştı! Kılıçdaroğlu, o iki ismin biletini kesiyor

Sık sık "değişim" mesajı veren Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın biletini kestiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, koltuğunu koruması halinde, söz konusu iki isimle çalışmaya devam etmeyeceği belirtiliyor.

Kendisine yönelik "koltuğu bırak" çağrılarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde hem İmamoğlu hem de Tanju Özcan'ı bir daha belediye başkanlığına aday göstermeyeceği ifade ediliyor.

Sabah'tan Murat Yıldırım'ın haberine göre iddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yargı sürecinin tamamlanmaması halinde bunu da bahane ederek, parti tabanından tepki çekmeyecek güçlü bir ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak göstermeye hazırlanıyor.

Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nu istemiyor

Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.

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İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi.