  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’de 4 büyükşehir belediye başkan adayı kesinleşti! O iki isim değişecek
Siyaset

CHP’de 4 büyükşehir belediye başkan adayı kesinleşti! O iki isim değişecek

Yeniakit Publisher
2023-09-10 13:37:19 - 2023-09-10 13:37:19
CHP’de 4 büyükşehir belediye başkan adayı kesinleşti! O iki isim değişecek

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin belediye başkanı adayı belirleme çalışmaları hızlandı. CHP'de dört büyükşehirde belediye başkan adayı olacak isimlerin belli olduğu öğrenildi. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de aday olacak isimlerin netleştiği iddia edilirken, iki büyükşehirde ise 'değişim' en güçlü seçenek olarak görülüyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin hangi isimleri belediye başkan adayı olarak göstereceği merak edilirken, 'değişim' tartışmaları süren CHP de çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Merkezi, önümüzdeki Kasım ayında olağan kurultayı toplamaya hazırlanırken bu sürecin yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalar sürüyor.

4 büyükşehir adayı kesinleşti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

İki büyükşehirde 'değişim' sesleri

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor.

Antalya için iki isim var

Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

Balıkesir, Bursa, Denizli adayları...

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23