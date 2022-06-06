CHP zihniyeti bunu kabul etmez! Mahmud Efendi’ye şifa dileyen İP’liye saldıran saldırana

İsmailağa Cemaati lideri, İslam alimi ve mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı. Yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ustaosmanoğlu, yoğun bakıma alındı.

Türk siyaset camiasından birçok isim de Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun mesajı yayınladı. İYİ Parti'den Grup Başkanvekili Erhan Usta da bu isimler arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten İyi Partili Usta, "Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu… Allah’tan acil şifalar dilerim… " ifadelerine yer verdi.

Ancak Usta'nın paylaşımı, parti ve ittifak tabanındaki laikçi seçmenin tepkilerine neden oldu. İYİ Parti'nin muhafazakar bir parti olmadığını belirten bir grup, "geçmiş olsun" mesajının altında, laiklik çerçevesinde mesajın derhal silinmesini talep etti.

İşte o mesajlardan birkaçı;