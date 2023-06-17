  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten CHP açıklaması: Ne kadar utanç verici
Medya

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten CHP açıklaması: Ne kadar utanç verici

Yeniakit Publisher
2023-06-17 21:36:00 -

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek de CHP'li trollere isyan etti.

CHP'li trollerin gazeteci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmasına tepkiler dinmiyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bu şikayetini canlı yayında sert sözlerle ifade etti.

"CHP paralı trol ordusu besliyor ve bu troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar.
Bu durum CHP’ye hiç yakışmıyor. Kılıçdaroğlu’nun buna müdahale etmesi lazım."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23