CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten CHP açıklaması: Ne kadar utanç verici
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek de CHP'li trollere isyan etti.
CHP'li trollerin gazeteci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmasına tepkiler dinmiyor.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bu şikayetini canlı yayında sert sözlerle ifade etti.
"CHP paralı trol ordusu besliyor ve bu troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar.
Bu durum CHP’ye hiç yakışmıyor. Kılıçdaroğlu’nun buna müdahale etmesi lazım."