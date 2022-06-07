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Siyaset CHP yandaşı anketçi itiraf etti: İntihar geliyor!
Siyaset

CHP yandaşı anketçi itiraf etti: İntihar geliyor!

TV 100 canlı yayınında konuşan CHP yandaşı Gezici Araştırma Merkezi'nin Başkanı Murat Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kısa süre içinde açıklayacağını belirterek, Meral Akşener'in kendi desteklediği ismin aday olmaması halinde kızarak bizzat kendisinin adaylığını açıklayabileceğini söyledi. Gezici, öngörüsünü paylaştıktan sonra, "Bu bir intihar olur." yorumu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 19:17:00 - 2022-06-07 19:27:30

 Yeniakit.com.tr 

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, TV 100 canlı yayınında konuştu.

Gezici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kısa süre içinde ilan edeceğini söyledi.

Öte yandan Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendi desteklediği ismin aday gösterilmemesi halinde kızarak bizzat kendisinin adaylığını açıklayacağını öngördüğünü de ifade etti.

Murat Gezici, gündeme getirdiği olasılığı, "Bu bir intihar olur." sözleri ile yorumladı.

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