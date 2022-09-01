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Siyaset CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı?
Siyaset

CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından KHK ile görevden atılan kripto FETÖ’cülere ilişkin vaatler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 15:56:00 -
CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı?

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye 2023 seçimiler doğru hızla ilerlerken oy devşirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün maşası haline geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıyla KHK ile görevden atılan kripto FETÖ’cülere ilişkin vaatler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “KHK'lıların 'tamamını' görevlerine iade edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun skandal ifadelerine tepki yağdı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların 'tamamını' görevlerine iade edeceğiz." diyor. CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı? Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar. Daha ne desinler?” ifadelerini kullandı.

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