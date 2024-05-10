CHP ve DEM, İslam düşmanlığında da ittifak etti

Kandil İttifakı’nın bileşenlerinde dine ve dindarlara karşı tahammülsüzlük devam ediyor. Kirli ittifakın koçbaşı CHP’nin akabinde PKK’nın siyasi kolu DEM de İslam karşıtı açıklamalar yapıyor. Akla zarar bu açıklamalara bir yenisi eklendi. DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halk TV’ye çıkıp Doğu ve Güneydoğu’da asırlardır dini eğitim veren müesseselere yüklendi. Bakırhan, “Bölgede medreseler ve tarikatlar çığ gibi büyüyor. Bunlara ciddi olanaklar sunuluyor. Bizim bölgemiz laboratuvar olarak kullanılıyor. Emin olun, burada muhafazakârlaşan toplum, topluluk yok” dedi. Yerel seçimlerden evvel din alimi Said-i Nursi’nin adını anarak oy devşirmeye çalışan Bakırhan, Halk TV’de medreseleri ve tarikatları hedef alarak içinin dışının bir olmadığını belli etti.

ASILLARINA RÜCÛ EDİYORLAR

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda Deniz Gezmiş’in idamının yıl dönümünde konuşurken “Ey zalimler, bin 400 senedir yapıyorsunuz bunu” diyerek Müslümanlara saldırmasının yankıları devam ederken Bakırhan’ın yaptığı çıkış sabrı tüketti. Toplumun kahir ekseriyeti, Kandil İttifakı bileşenlerinin seçimlerin akabinde asıllarına rücû ettikleri, İslam düşmanlığını yeni evreye taşıdıklarını dile getirdi.

Araştırmacılarca CHP’nin de DEM’in dini kurumları aşağılamaya kaldığı yerden devam ettiği anlatıldı.

TOPLUM ÖNEMSENMİYOR

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da CHP ve DEM’in din karşıtlığının daha belirgin hâl aldığını belirtti. Kızıltaş, şunları söyledi: “Tuncer Bakırhan’ın cümleleri itiraf gibi. Bakırhan’ın cümleleri DEM’in dine ve dini müesseselerle ilgili tavrını ortaya koyuyor. Esasında CHP’nin de DEM’in de dine bakışı belli. El ele yürüyen bu iki yapı, toplumun hassasiyetlerini dikkate almıyor. Bu iki yapı, utanmadan sıkılmadan dine saldırıyor. Dini müesseselere düşmanlık ediyor. CHP de DEM de dönem dönem dinle ve dindarlarla barışır gibi görünüyor ancak İslam’a, İslami kurumlara sataşmaya devam ediyor. Bu büyük bir çelişki. Her şey belli, CHP’nin bir milletvekili çıkıp skandal bir açıklama yaptı. Bin 400 senedir zulüm olduğu çıkışında bulundu. İnananları küplere bindiren bu çıkışı DEM’li Bakırhan’ın dini müesseselere dair beyanları takip etti. Bakırhan’ın beyanları rencide ediciydi. Anlaşılan o ki CHP’lilerin ve DEM’lilerin ülkenin bekası gibi toplumun dini hassasiyetleri hususunda da duruşları aynı.

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BUNLAR DİN CAHİLİ

Şu muhakkak ki Bakırhan’ın yönetiminde bulunduğu DEM’e yön veren PKK da medreselerden ve tarikatlardan ürküyor. Şu net ki DEM, Marksist bir yapıda olduğundan dindar halkı ikna etmekte güçlük çekiyor. Doğal olarak dini kurumlara yüklenmeye yöneliyor. Ezcümle CHP ve DEM için dini hassasiyetler önemli değil. Bu ikisi, literatüre hakim değil. Dini ve dindarlığı bilmiyor. Dönem dönem dindarlara şirin görünüyor. Camilere, türbelere giriyor. Dini menfaat amaçlı kullanmaktan çekinmiyor. Yazık ki karşımızda yapay olan, yeri geldiğinde dine ve dini kurumlara savaş açan CHP ve HDP var. İnanın, bu ikisinin birikimi de yok. Başörtüsü önemli bir örnek. Bu ikisi, ‘Kadınlar gereksiz olduğuna inanıp başörtüsünü çıkaracaklar’ gibi bir noktada. CHP’nin ve DEM’in geldiği nokta ibretlik. Bu iki yapının yapay, temelsiz anlayışları da çürümeye mahkûm.”