CHP, sülale boyu yağmalara suspus!

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde sülale boyu yağma tam gaz sürerken, genel merkez yönetimi taciz tecavüz rezaletlerinde takındığı aymaz tavrını sürdürüyor. CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi üçgeninde yaşanan milyonluk vurgunlara, kişiye özel ballı ihalelere ve sülale boyu yağma rezaletine rağmen CHP yönetim kademesinin sessizliği sürüyor.

Vurgunu gizlediler

Yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü CHP’li belediyelerde yandaş vurgunu sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kademesinin manidar suskunluğu devam ediyor. Akit; Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi üçgeninde yaşanan milyonluk vurgunları, yandaşlara peşkeş çekilen ballı ihaleleri ve akraba semirtme rezaletlerini belgeleriyle ortaya koyarken, CHP teşkilatları üç maymunu oynuyor. Kurduğu düşük sermayeli şirketlerle Beşiktaş Belediyesi’nden toplamda 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet ballı ihale aldığı ortaya çıkan CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil, vurgunun ortaya çıkmasının ardından rezaletin üstünü örtmek isteyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından apar topar görevden alındı.

Akit’in 27 Mayıs’ta sürmanşetten “Beşiktaş-Beyoğlu arası ballı vurgun” başlığıyla duyurduğu skandalın ardından CHP yönetiminin ağzını bıçak açmadı.

Parti yönetimi kör

İsmi Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’ya ait Buket Elektroteknik şirketi, Beşiktaş Belediyesi’nden 2 milyon 346 bin TL bedelle “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı” ihalesini adrese teslim şekilde aldı. Akit’in 13 Haziran’da “CHP’li Belediyelerde sülale boyu yağma!” başlığıyla duyurduğu skandalın ardından CHP teşkilatları sessizliğe büründü. Akit; Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yapan İnan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın, kendi ismiyle kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine Beşiktaş Belediyesince 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi paslandığını belgeleriyle ortaya çıkardı. CHP, söz konusu skandalı gündeme getirdiğimiz 17 Haziran tarihli “100 liralık şirkete 5 milyonluk ihale” haberimize de tepkisiz kaldı.

Pişkin suskunluk

Akit son olarak 22 Haziran’da, “CHP’li belediyeler Güney’in çiftliği gibi” başlığıyla kişiye özel ballı ihalelerin yandaşlara peşkeş çekildiği Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün başındaki Gülal Erdovan Anıl’ın da ismi yolsuzluklarla anılan İnan Güney’in akrabası olduğunu duyurmuştu. Sarıyer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü iken ismi şaibeli ihaleler, sahte teminat ve avans skandallarına karıştığı için uzun yıllar kızakta tutulan Anıl’ın Ağustos 2019’da Beşiktaş Belediyesinde göreve gelmesiyle ihale oranında 5 katı bir artışla patlama yaşandı. Akit’in, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi üçgeninde yaşanan yandaş semirtme rezaletini ısrarla gündeme getirmesine rağmen CHP yönetiminin suskunluğunu koruması, tam bir pişkinlik örneği olarak yorumlandı.

