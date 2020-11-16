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Aktüel CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz."
Aktüel

CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:58:24 -
CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz."
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