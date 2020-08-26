  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ'da partisinin il başkanlığı ziyaret etti
Aktüel

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ'da partisinin il başkanlığı ziyaret etti

"Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:40:26 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ'da partisinin il başkanlığı ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir." dedi.

Öztrak, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'nun kapılarını Türklere açıldığını, 30 Ağustos 1922'de de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağını yedi düvele gösterildiğini söyledi.

Bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğildiklerini ifade eden Öztrak, "26 Ağustos Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda, bu toprakları emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Taarruzunun da başladığı gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur." diye konuştu.

Öztrak, Türk milletinin ortak tarihini kimsesin bölemeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizler, milli bayramlarımızı, 'senin bayramın, benim bayramım' diye bölenlerden olmayacağız. İlk zafer de bizimdir son zafer de bizimdir. Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Anadolu, emperyalizme karşı, dünyanın gördüğü en onurlu savaşlardan birini veren atalarımızın, canları pahasına bize vatan olmuş, onların şanlı mirası olarak bize kalmıştır. Bizlerin görevi de bu mirası bizden sonra gelecek nesillere aktarmaktır. Kolay kolay hiçbir millete nasip olmayacak böyle bir şerefli mirası, hakkını vererek korumak gerekir."

Hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştiren Öztrak, alınan borçların doğru yerlerde kullanılması yönünde uyarılarda bulunmalarına rağmen, bu uyarılara kulak asılmadığını savundu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı