0553 313 94 23

CHP Şişli'ye kayyım atandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Örgütü'ne kayyım atadı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı.

01 Ekim 2019 Salı 20:25
CHP Şişli'ye kayyım atandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden alarak kayyum atandı. Yaklaşan kongre sürecinde karşı aday çıkabileceği endişesiyle atılan bu adım, kayyum uygulaması olarak nitelendirildi.

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetimini görevden almak için CHP İstanbul İl Yöneticisi Özgür Akat görevlendirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde siyasete başlayan Özgür Akat il yönetimine girmişti. CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yeni bir yönetim ataması bekleniyor. Yeni yönetim CHP Şişli ilçesini kongreye kadar yönetecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:25
  1. İstanbul
  2. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu kez Fransa'ya gitti
    1. İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu..
    2. Ruhani'den Trump'a telefon reddi!
    3. Abdest alırken besmele çekmeyi..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli..
    5. CHP Şişli'ye kayyım atandı
    6. Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği..
    7. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
    8. Metrobüs durağında insan seli
    9. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
    10. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
    11. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
    12. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
    13. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
    14. Real Madrid Club Brugge maçı canlı takip
    15. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    17. CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi..
    18. Denize petrol atığı döken firmaya ceza!
    19. Gazi Üniversitesi 77 personel alımının..
    20. Yemini bozan kişi ne yapmalı? Yemin..
    21. Migren nedir? Migren belirtileri..
    22. Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan..
    23. Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı
    24. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    25. Türkiye'de 20 bin tane üretildi! 10..
    26. Safer ayı ne kadar sürecek?
    27. CHP'de derin çatlak! Kaftancıoğlu o..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Emmanuel..
    29. “Okuyan, bilgiyle değer üreten..
    30. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı