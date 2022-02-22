“CHP sığıntısı” Tarkan'ın sloganına kondu!
Kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Tarkan'ın sloganına kondu.
yeniakit.com.tr
Tarkan, muhalefet için yaptığı "Geççek" isimli seçim şarkısını yayınladı.
AK Parti iktidarını hedef alan şarkının ismini muhalifler, akıllarınca kendilerine slogan yapmanın derdine düştü.
Bunların arasında kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de yer aldı.
‘İlkesiz ve omurgasız’ söylemleriyle kamuoyunu meşgul eden Şener, Tarkan'ın sloganına kondu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdullatif Şener, "Geççek, bir slogan yeri gelir iktidar değiştirir" ifadelerini kullandı.
Girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında partisi CHP'den ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Abdullatif Şener'in bir şarkıdan medet umması, vatandaşlar tarafından alay konusu oldu.