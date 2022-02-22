  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “CHP sığıntısı” Tarkan'ın sloganına kondu!
Gündem

“CHP sığıntısı” Tarkan'ın sloganına kondu!

Kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Tarkan'ın sloganına kondu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 16:45:00 -
“CHP sığıntısı” Tarkan'ın sloganına kondu!

 yeniakit.com.tr 

Tarkan, muhalefet için yaptığı "Geççek" isimli seçim şarkısını yayınladı.

AK Parti iktidarını hedef alan şarkının ismini muhalifler, akıllarınca kendilerine slogan yapmanın derdine düştü.

Bunların arasında kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de yer aldı.

‘İlkesiz ve omurgasız’ söylemleriyle kamuoyunu meşgul eden Şener, Tarkan'ın sloganına kondu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdullatif Şener, "Geççek, bir slogan yeri gelir iktidar değiştirir" ifadelerini kullandı.

Girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında partisi CHP'den ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Abdullatif Şener'in bir şarkıdan medet umması, vatandaşlar tarafından alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay