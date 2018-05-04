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CHP seçimlere hazır mı?

Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin hala Twitter hesabında herhangi bir değişiklik yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:46
CHP seçimlere hazır mı?

CHP her seçim lafı geçtiğinde 'Biz hazırız, hodri meydan' gibi sözler söylüyor ama seçimlere ne kadar hazır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak bugün cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin hala Twitter hesabında herhangi bir değişiklik yapmaması dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin seçimlere ne kadar hazır olduğu böylece ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:46
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