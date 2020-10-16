CHP Müzesi yenileniyor

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından geliştirilen proje kapsamında, parti genel merkezinin giriş katında bulunan 440 metrekare alandaki müzenin yenilenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti genel merkezi bünyesindeki müzenin yenilenmesine ilişkin çalışmalara başlandığını, müze projesinin onaylandığını ve inşaatı ile ilgili harekete geçildiğini söyledi.

Müze malzemeleri envanter işlemlerinin tamamlandığını aktaran İlgezdi, toplam 594 metaryalin envantere alındığını bildirdi. Müze envanterini, kitap, broşür, afiş, büyük, küçük ölçekli objeler, süreli yayınlar, fotoğraflar gibi malzemelerin oluşturduğunu belirten İlgezdi, bu malzemelerin tamamının fotoğraflandığını, taranabilecek malzemelerin tarama işlemlerinin de yapıldığını kaydetti.

- Yaşayan müze

Yenilenen müze ile hem partinin hem de ülkenin tarihine ışık tutacak eserleri ziyaretçiler ile buluşturacaklarını belirten İlgezdi, "Klasik bir müze olmayacak. Yaşayan bir müze oluşturacağız." dedi.

İlgezdi, şöyle devam etti:

"Müzemiz birçok alandan oluşacak. Empatya (empati) alanı güncel sergilemeler için ihtiyaca göre kullanılacak alan olacak. Farklı tarzlar için farklı düzenlemelere imkan verecek bir empatya alanı olacak. Bu sayede birçok müzede ve hatta sergi salonundan daha yaratıcı tasarımlar ziyaretçilerimizle buluşacak. Kütüphane alanında ise seçki yayın, kitap ve dijital içerikler bulunacak. Talephane alanında ziyaretçilerin düşünce ve taleplerinin dile getirildiği bir alan olacak. Hafıza mekanı ile cumhuriyet tarihindeki önemli gün ve tarihleri hatırlatan bir mekan tasarlanacak. Zeitgeist bölümünde ise güncel konuların izlendiği bir alan olacak. Burada gündemdeki konular izleyiciye, kısa filmler, info grafikler ve istatistiksel görsel veriler, videolar ve belgeler yolu ile anlatılacak."

İlgezdi, klasik müzelerden farklı bir müze oluşturacaklarını ifade ederek müzenin Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze, tarihe ışık tutacak bilgi ve belgeler ile teknolojinin tasarımla birleşeceği bir yapıyı birlikte barındıracağını vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi, müzenin en yakın sürede ziyaretçilerin hizmetine açılacağını belirterek, şu anda envanterde olan 594 materyalin de gelen bağışlarla hızla arttığını kaydetti.