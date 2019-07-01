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CHP kodlarına döndü

Yerel seçim öncesinde “Sarılacağız, kutuplaşmayacağız” sloganları atan CHP’liler, koltukları ele geçirir geçirmez jakoben zihniyetine 360 derecelik dönüş yaptı. Camilere saldıran, PKK paçavrası dalgalandıran, başörtülülere hakaretler yağdıran CHP’lilere siyasilerden tepki geldi. Milletvekilleri, “CHP’liler eski kodlarına döndü. Başörtüsünden rahatsız oluyorlarsa Müslüman olmayan bir ülkede yaşasınlar” dediler.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18

 Hasan Türkmen  Ankara 

Seçim öncesinde “sarılacağız, kutuplaşmayacağız” sloganları atan CHP, mazbatayı alır almaz kirli zihniyetini tekrar ortaya koydu. Seçimden sonra camilere saldıran, PKK paçavrası dalgalandıran CHP’liler şimdi ise başörtüsüne saldırıyor. CHP’li Barış Yarkadaş’ın başörtüsü nefretini ortaya koyan söylemleri, siyasetçilerden tepki aldı.

Hiç değişmediler

CHP’nin hiç değişmediğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şunları söyledi: “CHP’nin değişmediğini milletimize galiba iyi anlatamadık. Vatandaş, İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayının söylemlerinden etkilenerek destek verdi ama CHP’nin asıl yüzü Barış Yarkadaş’ın söylemleriyle ortaya çıktı. Başka bir CHP’li gazeteci sosyal medyadan da kapalı çalışanlara çok çirkin bir şekilde saldırıyor. Buradan anlaşılıyor ki, CHP eski kodlarına döndü. Bunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışmıştık ama yeterince anlatamamışız demek ki!” 

“Dinimizden mi öç alıyorsunuz?”

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da, “Bizim manevi değerlerimize, bizim inancımıza bu tür insanların karşı çıkması doğru değil. Bizim bir inancımız var ve onlar bu inanca saygı duymak zorunda. Caminin karşısında şampanya patlatılmaz, içki içilmez. 17 yıldır iktidardayız. Kimsenin inancına karışmadık. Kazandığımız hiçbir seçimde onların inancına saygısızlık yapmadık. 25 yıl sonra ilk kez kazanmış ve nasıl yöneteceği belli olmayan bir kişi tarafından seçimi kazanmış. Kazandınız diye kimden öc almaya çalışıyorsunuz? Dinimizden mi öc alıyorsunuz? Türban dediğimiz şey özgürlüktür. Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. İnancımıza saygısı yoksa, dinimize saygısı yoksa gitsin Müslüman olmayan bir ülkede yaşasın. Eğer ki rahatsızsa başörtüsünden bu ülkeden gitsin!” diye konuştu.

Eski CHP hortladı!

31 Mart seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde palavralarla oy toplayan CHP, seçimin hemen ardından kirli yüzünü tekrar ortaya koydu. Mazbatayı aldıktan sonra AK Parti seçmenine kin kusan CHP’nin kirli zihniyeti, camilere ve başörtüsüne saldırdı. Destekçisi PKK’ın paçavrasını dalgalandırmaktan geri kalmayan CHP, akıllara “Genel seçimi kazansa ne yapar?” sorusunu akıllara getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
  1. Ankara
  2. CHP
  3. PKK
  4. CHP’li Barış Yarkadaş
  5. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir
  6. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun
  7. Türban
  8. Müslüman
  9. başörtüsü
  10. 31 Mart seçimleri
  11. 23 Haziran İstanbul seçimi
  12. AK Parti

YORUM YAZ

  • AKINCIAKINCI50 dk önce
    Bukalemun hayvanı renk değiştirir ortamın rengini alır ağaçta iken farkedilmez .....chp diyince birden aklıma geldi..... bir de 2023 e çok var oruç tutmaya,cumaya gitmeye erken, Kur'an ayet sonra 2023 e doğru ( bazıları için çeyrek domuz az....... çok iştahlılar.....)

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