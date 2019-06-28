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CHP Karşıyaka’da istifa depremi

CHP Karşıyaka’da 6 ilçe başkanı yayınladıkları bir deklarasyon ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:17
CHP Karşıyaka’da istifa depremi

CHP Karşıyaka’da 6 ilçe başkanı yayınladıkları bir deklarasyon ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Tamamı başkan yardımcısı olan istifalar sonrası ilçe yönetiminin düşeceği söylentilerine karşılık, İlçe Başkanı Uğur Yıldırımyönetim düşmediğini, 11 yöneticinin görevinin başında olduğunu söyledi.


CHP’de yönetim içinde başkan ve yönetimin düşmesi adına ‘istifa operasyonu’ ile gündeme gelen Karşıyaka’da beklenen istifalar gerçekleşti.


İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Cıldır, Bilgi İletişim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karayılanoğlu, Sosyal Yardımlaşma İşleri Sorumlusu Başkan Yardımcısı Gülseren Köksal, Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Uğur Zeki, Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Saadet Arslan ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“CHP Karşıyaka İlçe Yönetiminin bir parçası olan bizler hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür irademizle, aşağıdaki nedenlerle yöneticilik görevimizden istifa ediyoruz. İstifa kararımızı 23 haziran seçimlerinin sonrasına bırakmamız partimize olan bitmek tükenmek bilmeyen sevgimizdendir. Türkiye Cumhuriyetinin başında büyük bir sorun olan tek adam rejimini bir benzeri Karşıyaka ilçemizde uygulamaya çalışılmaktadır. Bu şartlar altında ilçemizde demokratik, bir seçimin yapılması mümkün değildir. Yönetici olmamıza rağmen meclis üyelikleri döneminde meclis üyelerimizin basından öğrenmek zorunda bırakıldık. İçimizdeki tecrübeli yöneticilerimizin ısrarlarına rağmen hiçbir zaman gündemli toplantı yapmadık. Birkaç kez dile getirmemiz rağmen ilçemizin gelir gider bilançosunu öğrenemedik. Örgütle olan bağımızın sürekli koparılmaya çalışması çeşitli iletişim gruplarında çıkarılmamız ve kendi mahallelerimizde bile uzak tutulmaya çalışılmamızdır. Daha önce yapılan açıklamalar bizin bilgimiz dışında yapılmıştır. Bu açıklamalar bile yönetimin kendi içindeki bölüşmüşlüğün en büyük göstergesidir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, Karşıyaka’nın demokratik, şeffaf ve dedikodudan uzak bir yönetimine ihtiyaç olduğunu düşünerek görevimizden istifa ediyor, kendimizi CHP Karşıyaka Ailesi’nin bir parçası olarak örgütün vicdanına teslim ediyoruz. 23 Haziran’da biten İBB seçimlerinde; Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı; ‘ayrışmanın olmadığı yalanın, dolanın olmadığı sevgi ve saygının öncü olduğu, birlikteliğin ön planda olduğu, cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk ilkelerinin temel ilkelerimiz olduğu, herkese kucak açacak bir yapıyla örgütleşeceğimiz kamuoyuna sevgi ve saygı ile bildiririz."



“Onlar bizim yol arkadaşlarımızdır”


İstifalar sonrası değerlendirmede bulunan İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, “Onlar bizim yol arkadaşımızdır. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızdır. Onlarla birlikteliğimiz devam edecektir. Hepimizin amacı CHP partisini iktidara taşıyarak hizmet etmektir. Şu anda geriye kalan 11 yöneticimiz görevinin başındadır. İstifa eden arkadaşlarımızın yerine gelecek yeni arkadaşlarımızla birlikte kenetlenerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:17
  1. doğa

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