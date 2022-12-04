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Gündem CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, açıklama yapacağım derken büyük bir ihmali ortaya koydu! Selvi Kılıçdaroğlu binlerce kişiye kovid bulaştırdı mı?
Gündem

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, açıklama yapacağım derken büyük bir ihmali ortaya koydu! Selvi Kılıçdaroğlu binlerce kişiye kovid bulaştırdı mı?

Selvi Kılıçdaroğlu, toplantıya katılan binlerce kişiye kovid bulaştırdı mı? Madem rahatsızdı, korona testini toplantıya katılmadan önce neden yaptırmadı? Toplantıya katılan binlerce kişiyi neden riske attı?

Yeniakit Publisher
2022-12-04 18:38:00 - 2022-12-04 19:02:44
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, açıklama yapacağım derken büyük bir ihmali ortaya koydu! Selvi Kılıçdaroğlu binlerce kişiye kovid bulaştırdı mı?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sayın Selvi Kılıçtaroğlu için "Kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar. Daha sonra da "KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI" diye açıklama yaptı. Bu ise akıllara başka soruları getirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu toplantıya katılan binlerce kişiye kovid bulaştırdı mı?

Madem rahatsızdı, korona testini toplantıya katılmadan önce neden yaptırmadı?

Toplantıya katılan binlerce kişiyi neden riske attı?

Bu soruların yanıtı hala verilmiş değil.

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Yorumlar

ibo

virus ailecek

Okur

Chp ve ayak oyunları bi bitmediniz.
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