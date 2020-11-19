  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması:
Aktüel

CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması:

"Ailesini, milliyetini, ekonomik ve sosyokültürel yapısını, yaşam koşullarını seçemeyen çocuklar, yetişkinlerin kararttığı bir dünyada yaşamaya mecbur değil"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:20:09 -
CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ailesini, milliyetini, ekonomik ve sosyokültürel yapısını, yaşam koşullarını seçemeyen çocuklar, yetişkinlerin kararttığı bir dünyada yaşamaya mecbur değil." ifadesini kullandı.

Nazlıaka, yazılı açıklamasında, 20 Kasım 1989'da kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü'nün dünyada okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumuna dikkati çekmek için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Aynı zamanda çocuk haklarının yasalarca güvence altına alınması ve farkındalık sağlanması amacı ile kutlanan bu günün, temelde bir insan hakları meselesi olduğuna işaret eden Nazlıaka, kırılgan grupta yer alan çocukların birçoğunun dünya genelinde ve Türkiye'de büyük oranda eşitsizliklere uğradığını ifade etti.

Savaşlar, yoksulluk, göç, eğitim ve sağlık sorunlarının çarkları arasında görünmez bir şekilde öğütülen çocukların, doğdukları andan itibaren eşitsizlikle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Ailesini, milliyetini, ekonomik ve sosyokültürel yapısını, yaşam koşullarını seçemeyen çocuklar, yetişkinlerin kararttığı bir dünyada yaşamaya mecbur değil. Günümüz pandemi koşullarında, milyonlarca çocuk sabunla el yıkama olanağı dahi bulamıyor. Dünya üzerinde okulların yüzde 43’ünde su ve sabunun bulunduğu bir el yıkama alanı yok ve bu durum, okul çağındaki 818 milyon çocuğu etkiliyor. Küçücük bedenleri ile tarlada, atölyelerde işçilik yapmak zorunda kalan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden, istismara uğrayan, erken yaşta ve zorla evlendirilen çocukların sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Yarının teminatı olan bu çocuklar daha hayallerini gerçekleştiremeden dünyaları başlarına yıkılıyorsa, biz siyasetçilere ve insanım diyen her yetişkine büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimlerden başlayarak, merkezimize aldığımız aydınlık yarınların kilit taşı olan çocuklara, umutlu ve güzel yarınları bizler bırakacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı
Dünya

Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin askeri gücünü konu alan bir analizde çarpıcı ayrıntılara yer verildi.
Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular
Gündem

Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay