CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ailesini, milliyetini, ekonomik ve sosyokültürel yapısını, yaşam koşullarını seçemeyen çocuklar, yetişkinlerin kararttığı bir dünyada yaşamaya mecbur değil." ifadesini kullandı.

Nazlıaka, yazılı açıklamasında, 20 Kasım 1989'da kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü'nün dünyada okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumuna dikkati çekmek için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Aynı zamanda çocuk haklarının yasalarca güvence altına alınması ve farkındalık sağlanması amacı ile kutlanan bu günün, temelde bir insan hakları meselesi olduğuna işaret eden Nazlıaka, kırılgan grupta yer alan çocukların birçoğunun dünya genelinde ve Türkiye'de büyük oranda eşitsizliklere uğradığını ifade etti.

Savaşlar, yoksulluk, göç, eğitim ve sağlık sorunlarının çarkları arasında görünmez bir şekilde öğütülen çocukların, doğdukları andan itibaren eşitsizlikle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Ailesini, milliyetini, ekonomik ve sosyokültürel yapısını, yaşam koşullarını seçemeyen çocuklar, yetişkinlerin kararttığı bir dünyada yaşamaya mecbur değil. Günümüz pandemi koşullarında, milyonlarca çocuk sabunla el yıkama olanağı dahi bulamıyor. Dünya üzerinde okulların yüzde 43’ünde su ve sabunun bulunduğu bir el yıkama alanı yok ve bu durum, okul çağındaki 818 milyon çocuğu etkiliyor. Küçücük bedenleri ile tarlada, atölyelerde işçilik yapmak zorunda kalan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden, istismara uğrayan, erken yaşta ve zorla evlendirilen çocukların sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Yarının teminatı olan bu çocuklar daha hayallerini gerçekleştiremeden dünyaları başlarına yıkılıyorsa, biz siyasetçilere ve insanım diyen her yetişkine büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimlerden başlayarak, merkezimize aldığımız aydınlık yarınların kilit taşı olan çocuklara, umutlu ve güzel yarınları bizler bırakacağız."