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CHP İzmir İl Başkanı Yücel, cami hoparlörlerinden müzik yayınıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:20:36 -
CHP İzmir İl Başkanı Yücel, cami hoparlörlerinden müzik yayınıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile parti yöneticileri, cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kutsal mekanlar olan camiler kullanılarak Müslümanlığa, Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine ve İzmir'e alçak bir saldırı yapıldığına işaret etti.

Partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"CHP İzmir olarak, hem bu provokasyonların toplumumuzu birbirine düşürmesine hem de akılları sıra CHP'yi bu olayla ilişkilendirmeye, nemalanmaya çalışanlara elbette ki izin vermeyeceğiz. Böylesine tehlikeli bir oyun oynayanların ve bu oyundan siyaset çıkarmaya, fırsat bulmuşken partimize veya büyükşehir belediye başkanımıza saldırmaya çalışanlar varsa bilsinler ki bunun hesabını İzmirliye veremezler. Bu ülkede dini siyasete alet etmek isteyen zihniyet, karşısında her zaman İzmirlileri ve CHP'yi bulmuştur. Şimdi de güzel ve kutsal dinimiz ve camilerimiz üzerinden yapılan hain saldırının kullanılarak, halkımızın manevi duygularının sömürülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Yücel, suç duyurusunun takipçisi olacaklarını, adli makamların olayı hızlıca aydınlatacağına inandıklarını vurguladı.

Konuya ilişkin siyasi eleştiride bulunanların da suç duyurusunda bulunmalarını beklediklerinin altını çizen Yücel, "Bu tür saldırılarda siyaset, ideoloji ve rant derdine düşülmez. Eğer düşülürse yapılan saldırı kadar tehlikeli bir işin içine girilir. Bu tavırda olanlar da bunun hesabını halka verir." ifadelerini kullandı.


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