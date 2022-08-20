CHP istedi AYM iptal etti! Fiyatlarda istikrar sağlamak Anayasa’ya niye aykırı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'lilerin talebiyle Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Duydunuz değil mi?

CHP’li vekiller istedi, Anayasa Mahkemesi iptal etti.

Neyi?

Cumhurbaşkanı Kararnamesini..

Cumhurbaşkanı ne kadar oy almıştı? % 52.

Kararnamenin iptalini isteyen milletvekillerinin partisi CHP ne kadar almıştı? % 25..

Bir ekleme daha yapayım, Anayasa Mahkemesi üyelerini büyük çoğunlukla kim atamıştı?

Cumhurbaşkanı..

Şimdi sonucu özetleyelim..

% 52 oy alan Cumhurbaşkanı, bir kararname çıkartıyor.. Kararnamede, zaten anayasanın kendisine atama yetkisi verdiği Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’nı, Fiyat istikrar Komitesi başlığında, biraraya getiriyor..

Dikkat buyrun..

Cumhurbaşkanı istişareye önem vermese.. Danışarak birlikte karar almayı gerekli görmese..

Atadığı bakanlara, “Sen şöyle yap. Diğeri böyle yapsın” diyerek, zaten talimat verebilir, bu mevcut duruma göre anayasal hakkı..

Ama.. Halkın % 52’sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı, “Ben Hazine Bakanını atadım, Çalışma Bakanı’nı atadım, diğer bakanları atadım ama.. Bunları bir komitede biraya getireyim. Onlarla birlikte olup, istişare edeyim.. Sonra bu komitede çıkan kararları tavsiye mahiyetinde, uygulamaya geçmek üzere açıklayayım” diyor..

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