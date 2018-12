CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı 2019

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Adalar belediye başkan adayı kim oldu?

Erdem Gül CHP Adalar belediye başkan adayı mı? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? Son dakika haberlerine göre CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül olacağını söyledi.

Erdem Gül 1967 senesinde Giresun’da dünyaya geldi. Gazetecilik kariyeri boyunca uzun süre parlamento muhabirliği yaptı. 2010 senesinde Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilciliğine getirildi. MİT TIR’ları haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada,Can Dündar ve aynı gazetede Ankara sorumlusu Erdem Gül’ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar‘a “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında verilen kararla beraat etti. 15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı bildirildi.

CHP İstanbul adaylarının bazıları:

CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül

CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu

CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara

CHP Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar

CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün

CHP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

CHP Kartal belediye başkan adayı Altınok Öz

CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç

CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu

CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Burçin Baykal

Burçin Baykal kimdir nerelidir?