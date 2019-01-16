CHP-İP ittifakında karar verildi! İdris Naim Şahin...

İdris Naim Şahin üzerinde anlaştılar... Gözler bugün toplanacak CHP Parti Meclisine çevrildi…

Milli gazetenin haberine göre, Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti ve MHP birçok il ve ilçede ortak adaylar çıkarırken, CHP ve İyi Parti de ortak adaylarla seçime gidiyor. Birçok ilde ortak aday açıklayan CHP ve İyi Parti’de, gözler bugün toplanacak CHP’nin Parti Meclisi’ne çevrildi.

Şahin, çatı aday

İçişleri bakanlığı yapmış olan İdris Naim Şahin’e CHP ve İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığı için teklif götürdü. Yapılan anket çalışmalarında da Şahin’in isminin ön plana çıktığı belirtildi. Adaylık konusuna Şahin’in de sıcak baktığı belirtilirken, iki partinin anlaştığı takdirde aday olacağını yakın çevresine ifade ettiği söyleniyor. CHP ve İyi Parti liderlerinin de Şahin konusunda anlaştığı ve CHP’nin adayı olarak bugün Parti Meclisi’nde görüşüleceği belirtiliyor. Parti Meclisi’nden çıkan kararın ardından açıklanması bekleniyor.