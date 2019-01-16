CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!

Uzun yıllar CHP’de siyaset yapan, daha sonra HDP’den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı öğrenildi. İddiaları doğrulayan Doğan, yaptığı açıklamada 'adayım' dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için; Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve geçen dönem HDP Milletvekili olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddiası, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Doğan’dan açıklama geldi

Gaziantep GAP Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Celal Doğan, iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığının açıklanacağını duyurdu.

‘Evet adayım’

Doğan, adaylığı için büyük talep geldiğini vurguladı. Aday olması konusunda başta CHP Gaziantep il ve ilçe örgütleri olmak üzere kamuoyunun birçok kesimden talep geldiğini belirten Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı.