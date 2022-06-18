CHP iktidara gelirse Türkiye'nin başına neler gelir?
Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Uğurlu, CHP'nin iktidar olması durumunda Türkiye'nin başına gelebilecekleri anlattı.
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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin iktidar olması durumunda Türkiye'nin başına gelebilecekleri anlattı.
AK Parti seçmeni olup CHP'ye oy vermeyi planlayanları uyaran Uğurlu, 6''lı masanın HDP ile işbirliğine dikkat çekerek, Selahattin Demirtaş'ın, "Daha başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini hatırlattı.
Uğurlu, CHP'nin iktidar olması durumunda terör ile yakın duracağını, Gezi finansörü Osman Kavala'yı hapisten çıkartıp devletin önemli kademelerinde görevlendireceğini, bu yöntemle de PKK terör örgütüne para akıtılacağını söyledi.
Uğurlu, "CHP'ye şans verecek seçmen, AK Parti iktidarını mumla arayacak." dedi.