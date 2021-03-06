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Gündem CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?
Gündem

CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?

Habertürk'te perşembe akşamı yayınlanan "Nedir Ne Değildir" adlı programın Twitter duyurusunda, 'CHP’nin Diyarbakır anneleri ziyareti'nin ele alınacağı belirtilmesine rağmen programda üzerinde durulmaması ve Twitter'dan videonun kaldırılması "Acaba video ve tartışmayı CHP mi çektirdi? sorusunun sorulmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:36:00 -
CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir programının Twitter duyurusunda, "CHP’nin Diyarbakır anneleri ziyareti ve HDP'nin kapatılma duyurusu başladı mı? " ifadeleri kullanıldı. Tweette yer alan videonun ise bir süre sonra silindiği fark edildi.

CHP baskı mı yaptı?

Duyuruda, CHP’nin Diyarbakır anneleri ziyareti konuşulacağı belirtilmesine rağmen de programda üzerinde durulmaması, "Acaba video ve tartışmayı CHP mi çektirdi?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Programın konukları, Akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türksam Başkanı-24. Dönem Milletvekili Dr. Sinan Oğan, Sağlık ve Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı ve Kamuoyu Araştırmacısı Elif Dördüncü Aydemir oldu.

CHP Diyarbakır annelerini 6 yıl sonra hatırladı

Aralarında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve İstanbul il başkan yardımcılarının yer aldığı CHP heyeti Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Anneler samimi bulmadı

Oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Yapılan ziyareti samimi bulmuyorum. Özgür bey, bizim sesimizi duyup oraya gelmiş olsaydı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda evlatları kaçırılan yazıyor, PKK ve HDP'yi diline getirmiyor. HDP ile birlikte harekât ediyorlar. HDP, CHP'nin içine girmiş. Eğer bir gün, çocukların kaçırılmasından HDP ve PKK sorumludur, sözünü söylerse, yapacağı ziyaret bizim için anlamlı ve yerinde olur. Gerçekten bize destek olduklarını kabul ederiz" dedi.

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Yorumlar

ÜÇ. Hilal

Bu ziyaretçiler Samimi değiller, Samimi olsalardı, pkk terör örgütünu bir kez ağızlarina alırlardı, pkk 'yı lânetlerlerdi.Turist Ömer gibi gidip geldiler...
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