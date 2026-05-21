Bu değişime dikkat! Güneş lekesi sanılıyor, kanser belirtisi çıkabiliyor

Ciltte güneş lekesi ya da sıradan bir ben gibi görülen değişimler, bazı durumlarda melanomun ilk işareti olabiliyor.

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki şiddetli yanıklar geleceği etkiliyor

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Şencan, cilt kanseri türü olan melanom hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Şencan, son yıllarda artan ultraviyole (UV) maruziyetinin, kontrolsüz güneşlenme ve solaryum kullanımının cilt kanseri vakalarını ciddi oranda tetiklediğini söyleyerek, “Bu vakalar arasında en tehlikeli grup ise cilde rengini veren melanosit hücrelerinden kaynaklanan ve çok hızlı yayılım gösterebilen melanom oluşturuyor. Cilt UV hasarını yıllar boyunca hafızasında tutmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki şiddetli yanıklar, yetişkinlikte doğrudan birer risk faktörü oluşturmaktadır. Özellikle açık tenli, renkli gözlü, çok sayıda beni olan ve ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunan bireylerde bu risk çok daha yüksektir. Çocuklukta alınan güneş hasarı yetişkinlikte benlerin yapısını bozabilir ya da yeni kanserli yapılar oluşturabilir. Normal güneş lekeleri ile tehlikeli benlerin karıştırılmaması gerekir. Sıradan güneş lekeleri genellikle homojen renklidir, sınırları belirgindir ve zaman içerisinde değişmez. Melanom ise, başlangıçta ağrı veya kaşıntı yapmadan, sessizce büyür. Zamanla asimetrikleşen, kenarları girintili çıkıntılı hal alan, birden fazla renk barındıran ve çapı 6 milimetreden büyük olan benler mutlaka dermatolojik değerlendirme gerektirir” diye konuştu.

“Benler her zaman güneşten korunmalıdır”

Toplumda cilt kanserinin yalnızca güneşe maruz kalan yerlerde çıkacağına dair yanlış bir algının olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şencan, “Hastalık ayak tabanı, tırnak altı, saçlı deri ve mukozal bölgelerde de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yılda bir kez tam vücut dermatolog muayenesi ve ayda bir kişisel cilt kontrolü (ABCDE yöntemi) hayati önem taşımaktadır. İleri evre hastalarda dahi günümüzde immünoterapiler ve akıllı ilaçlarla etkili tedavi seçenekleri bulunmaktadır. D vitamini sentezi için doğru olan, kollar ve bacakların haftada 2-3 gün 15-20 dakika güneş görmesidir. Ancak bu süreçte yüz bölgesi ve vücuttaki benler her zaman güneşten korunmalıdır” ifadelerini kullandı.