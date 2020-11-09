CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlik yıllarından itibaren demokrasi düşüyle hareket eden, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesi verdiğimiz bugünlere de ışık tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın önderi, ebedi Başkomutan, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82'nci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarından itibaren demokrasi düşüyle hareket eden, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesi verdiğimiz bugünlere de ışık tutmaktadır. O'nun eşsiz devrimci fikirleri ile aydınlattığı bu yolun sonunda, inanıyorum ki ülkemiz, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacaktır. Cumhuriyetin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür evlatları, ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlık ile perçinleyecek, liyakat esasına dayalı, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti tüm ilkeleriyle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hayata geçirilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

