CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgenin belediye başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 7 bölgenin CHP'li belediye başkanlarıyla çevrim içi toplantılar yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye genelindeki CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yapacağı toplantının ardından gelecek hafta bölgesel toplantılar yapacak.

Kılıçdaroğlu, 7 bölgenin CHP'li belediye başkanlarıyla ayrı ayrı gerçekleştireceği çevrim içi toplantılara gelecek hafta Karadeniz Bölgesi'yle başlayacak.

Hazırlanan takvime göre ilk toplantı 16 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Karadeniz Bölgesi'nin CHP'li belediye başkanlarıyla yapılacak bu ilk toplantının ardından Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'ta Marmara, 19 Aralık'ta Ege, 22 Aralık'ta önce Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu, ardından Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta başında ise muhtarlarla bir toplantı yapması, bu toplantının da çevrim içi olması planlanıyor.

- Partinin yerel yönetim politikaları şekillendirilecek

Kılıçdaroğlu'na belediye başkanlarıyla yapacağı toplantılarda CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik edecek.

Torun'un koordinasyonunda yapılacak belediye başkanları toplantılarında, yerel yönetimlerin mevcut durumu tespit edilecek ve belediyelerin bundan sonraki yol haritası belirlenecek. Belediyelerin başarılı faaliyetlerinin artırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

CHP Genel Merkezi'ndeki hazırlıklar, başkanlardan gelecek görüş ve önerilerle zenginleştirilerek partinin yerel yönetim politikaları şekillendirilecek. Toplantılarda, yerel yönetimlerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ile bu sorunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek.

Seyit Torun toplantılarda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının, yerel yönetimler politikalarına yönelik hazırlıkları konusunda da detaylı bilgiler verecek.



