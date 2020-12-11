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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:53:34 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi hastanede devam ediyor.

28 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada olan Ağbaba'nın akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği öğrenildi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.



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