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CHP bir ilke daha imza attı! Belediyenin borcu nedeniyle 3 mahalle icralık oldu

CHP'li Maltepe Belediyesinin borçları yüzünden ilçede bulunan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerine icra konuldu. Haczi öğrenen vatandaşlar "Maltepe'de hırsız var" sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

26 Şubat 2019 Salı 11:51
CHP bir ilke daha imza attı! Belediyenin borcu nedeniyle 3 mahalle icralık oldu

Maltepe Belediyesinin borçları yüzünden icra konulan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde yaşayan vatandaşlar belediyeye akın etti. Yıllardır ikamet ettikleri mahallelerinin icralık olduğunu öğrenen yüzlerce Maltepeli, dün sabah Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gitti. Parsellere icra konulduğu ve icra kaldırılmadan tapularını alamayacaklarını öğrenen yüzlerce kişi "Maltepe'de hırsız istemiyoruz", "Maltepe'de hırsız var" sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

Komik açıklama

Yeni Şafak'ın haberine göre, güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince belediye binasına sokulmayan vatandaşlarla, belediye başkan yardımcıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Maltepe Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi ve grup başkanı Ufuk Yıldız'ın araya girmesiyle vatandaşlar bekleme salonuna alındı. Belediye başkan yardımcısı Haydar Battal vatandaşların, "Bu icrayı nasıl açıklayacaksınız" sorusuna "Bu icra yanlışlıkla konuldu" şeklinde komik bir cevap verdi. Vatandaşların "Aklımızla alay mı ediyorsunuz" diye tepki göstermesi üzerine geri adım atan Battal, "Bir yanlış anlaşılma var. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor. Sorunu çözeceğiz" dedi.

Vatandaş isyan etti

İcra şokunu yaşayan vatandaşlardan Adnan Kitnur, "2014 mahalli seçimleri öncesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerine gelen Ali Kılıç bize söz verdi. Mahalleliler de inanıp oy verdi. Bize tapu verecekleri yerde parsellerimize haciz geldi. Ben 40 yıldır orada yaşıyorum. Ne yani şimdi gidip belediye önünde yakayım mı kendimi? Muhatap bulamıyoruz, belediyeye girmemiz engelleniyor. Belediye başkan yardımcısı da terörist çıktı. DHKP-C üyeliğinden 10 sene ceza aldı. Maltepe belediyesi bu işte" dedi.

Sözlerinde durmadılar

Tapu bekleyen Şenol Kalaycı da "Ali Kılıç Mart'tan önce tapunuzu alacaksınız dedi. Afişler astırdı daha sonra icralık olayı çıkınca, tapuları veremeyeceğini anlayıp afişleri toplattı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Şu an mağduruz. Yazık bu vatandaşa. Ali Kılıç'ı kendi ilçe teşkilatı bile istemiyor. Adalet diyerek geçen yıl Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler. Şimdi de adaletsizliğin kendilerinde olduğunu bildikleri için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler" diye tepki gösterdi.

31 Mart akşamı kaçmasın

Coşkun Temel ise "Belediyenin borcu 600 milyona dayanmış, ama hizmet yok. Bu para nereye harcandı. Buradan sesleniyorum. Ali Kılıç Maltepe'deki saltanatını kaybedecek ve yurt dışına kaçacak. Kılıç'a yurt dışına çıkma yasağı koysunlar. 31 Mart akşamı kaçmasına izin verilmesin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:51
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ankara
  4. Maltepe
  5. Ali Kılıç

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