CHP amigosu Merdan Yanardağ'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden, ancak yaptığının "eleştiri" olduğunu yutturmaya çalışan CHP amigosu sözde gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden, ancak yaptığının "eleştiri" olduğunu yutturmaya çalışan CHP amigosu sözde gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.
Kararda, Yanardağ’ın yazısında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devletin kurumlarını aşağıladığı" belirtildi.
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