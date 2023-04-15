  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enver Aysever'den Sadullah Ergin'e sert tepki: Kapa çeneni otur! CHP'lilerin Sadullah Ergin ile imtihanı

Arkasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan Selahattin Demirtaş cezaevinden tehditler savurdu!

Komünist amcaya kulak verin! Bakın kime, niye oy veriyor

Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'

Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu yorumu yine gündemde! 'Defalarca seçim kaybedip koltuğu bırakmamak'

TGB üyelerinden CHP'ye 'HDP' tepkisi! Belediye binası önünde protesto ettiler

HDP Sözcüsü Esengül Demir'den açık tehdit: Demirtaş'ın hesabını soracağız!

Hasan Can Kaya'nın programıyla 6'lı masayı fena tiye aldılar!

Kininde boğulacak! Ayşenur Arslan akıl dışı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı

Altın almak için bekleyenler dikkat: Bir anda hızla artabilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için o seviyeyi kaçırmayın!
Gündem CHP amigosu Merdan Yanardağ'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
Gündem

CHP amigosu Merdan Yanardağ'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:25:00 -
CHP amigosu Merdan Yanardağ'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden, ancak yaptığının "eleştiri" olduğunu yutturmaya çalışan CHP amigosu sözde gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden, ancak yaptığının "eleştiri" olduğunu yutturmaya çalışan CHP amigosu sözde gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.

Kararda, Yanardağ’ın yazısında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devletin kurumlarını aşağıladığı" belirtildi. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)
Ekonomi

Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Altın yatırımlarında sabır meyvesini ve..
Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap
Siyaset

Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap

Fox TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Mustafa Desici, moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine tokat gibi sözlerle ce..
HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'
Siyaset

HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'

HDP'li Garo Paylan Millet İttifakı'nın listesinde yer alamayınca, söylem değiştirerek, "Zannediyorlar ki Erdoğan gidince bu ülkeye demokrasi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23