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Gündem CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım
Gündem

CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım

Yeniakit Publisher
2023-04-14 12:20:00 -
CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım

Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım töreninde ilginç bir olay yaşandı. CHP'lilerin yürüyüş sonrası geldiği meydandaki dijital reklam alanında beliren, "Ben Kemal, zaten buradayım" yazılı reklam herkesin dikkatini çekti. CHP'lilerin doldurduğu meydanda, reklamı hazırlayan MHP'li meclis üyesi Kemal Aydın'ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı, yoldan geçenleri de gülümsetti.

MHP'li belediye meclis üyesi Kemal Aydın'ın iş yerinin bulunduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda CHP'nin aday tanıtım organizasyonu düzenlemesi ilginç anları da beraberinde getirdi.

CHP'li milletvekili adaylarının platforma çıktığı anda platform arkasında beliren "Ben Kemal, zaten buradayım" yazısı siyasi bir hiciv olarak vatandaşları da gülümsetti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam kampanyasında kullandığı 'Ben Kemal, geliyorum' sloganına atıfta bulunan MHP'li meclis üyesinin 'Ben Kemal, zaten buradayım' sloganı ilginç bir olay olarak kayıtlara geçti.

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