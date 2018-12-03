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Chicago Bulls'ta Boylen dönemi

- NBA ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlüğe Fred Hoiberg'in yerine Jim Boylen getirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
Chicago Bulls'ta Boylen dönemi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlük görevi için Jim Boylen ile anlaşma sağlandı.

Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımı çalıştıran Fred Hoiberg'in yerine başantrenörlüğe Boylen'ın getirildiği bildirildi.

Hoiberg yönetimindeki Bulls, bu sezon 5 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
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  3. Chicago Bulls
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