Chicago Bulls'ta Boylen dönemi
- NBA ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlüğe Fred Hoiberg'in yerine Jim Boylen getirildi03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlük görevi için Jim Boylen ile anlaşma sağlandı.
Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımı çalıştıran Fred Hoiberg'in yerine başantrenörlüğe Boylen'ın getirildiği bildirildi.
Hoiberg yönetimindeki Bulls, bu sezon 5 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performans sergiledi.
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