Chicago Bulls'ta Boylen dönemi





İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlük görevi için Jim Boylen ile anlaşma sağlandı.

Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımı çalıştıran Fred Hoiberg'in yerine başantrenörlüğe Boylen'ın getirildiği bildirildi.

Hoiberg yönetimindeki Bulls, bu sezon 5 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performans sergiledi.