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Chia tohumlu besleyici ve doyurucu kahvaltı

Chia tohumu içeren kahvaltılar güne enerjik başlamak için idealdir. Ayrıca farklı gıdalarla kolaylıkla kombinlenebilir. İçeriğinde bulunan besleyici özellikler sayesinde sağlığınızı korur ve düzenli tüketilmesi durumunda sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
Chia tohumlu besleyici ve doyurucu kahvaltı

Chia tohumu içeren bir kahvaltı, vücudunuzun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan tüm besinleri ona sağlayacaktır. Size enerji verecek, kendinizi aç bırakmanıza gerek kalmadan metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

İşte besleyici ve tok tutan, chia tohumlu kahvaltı önerimiz...

Malzemeler

  • 2 bardak süt
  • 4 yemek kaşığı chia tohumu
  • yarım çay bardağı yulaf ezmesi 
  • 1 adet muz
  • 4 adet yaban mersini (dilerseniz çilek kullanabilirsiniz)
  • 3 adet kaju
  • 2 adet badem
  • 2 yemek kaşığı bal 
  • Vanilya, tarçın, tuz

Sütü tencereye alın ve kaynatın. İçerisine vanilya ve yulaf ezmesini ilave edip haşlayın. 

En kısık ateşte olacak şekilde 5-6 dakika kadar kaynatın.

İlk sıcağını attıktan sonra chia tohumu, kajuyu, badem, bal, tarçın ve bir tutam tuzu ilave edip karıştırın. 

Üzerine meyveleri kesip servis edin.

Afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
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