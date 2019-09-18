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Chelsea Valencia maçı sonucu!

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçı sonucu!

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:19
Chelsea Valencia maçı sonucu!

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçı sonucu! 

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçının detayları.

Gol bir türlü gelmedi

İki ekip de mücadeleye istekli başladı. Ancak ekipler girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca devre 0-0 eşitlikte tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı konuk ekip Valencia'nın ataklarıyla başladı.

3 puan Rodrigo’dan

Dakikalar 74'ü gösterirken Rodrigo takımı Valencia'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanyol ekibi deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu.

H Grubu 2. hafta fikstürü!

2 Ekim Çarşamba

22.00 Valencia-Ajax

22.00 Lille OSC-Chelsea

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:19
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