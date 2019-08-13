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Chelsea takımı İstanbul’da

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.

13 Ağustos 2019 Salı 09:15
Chelsea takımı İstanbul’da

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.


Çarşamba günü saat 22.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul’a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti.


Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool’un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:15
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