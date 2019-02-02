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Chelsea sahasında farklı kazandı

Premier Lig'de oynanan ve Higuain'in iki gol attığı karşılaşmada Chelsea, Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup etti

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:38
Chelsea sahasında farklı kazandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada David Luiz kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham Hotspur, 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes'e asist yaptı.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:38
  1. Chelsea
  2. Eden Hazard
  3. Gonzalo Higuain
  4. İngiltere Premier Lig

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