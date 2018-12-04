Chelsea, Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea'de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.