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Chelsea, Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.

04 Aralık 2018 Salı 11:08
Chelsea, Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea'de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:08
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