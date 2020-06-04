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Spor

Championship takımlarından Wigan Athletic'i Hong Konglu Wai satın aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:32:39 -
Championship takımlarından Wigan Athletic'i Hong Konglu Wai satın aldı

İSTANBUL (AA) - Hong Konglu iş adamı Au Yeung Wai, İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i satın aldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Wigan Athletic'in hisselerinin büyük bir çoğunluğunun Wai'nin sahibi olduğu Next Leader Fund tarafından alındığı duyuruldu.

Championship'te 41 puanla 20. sırada bulunan Wigan Athletic, kümeden düşme potasından 2 puan uzaklıkta.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

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