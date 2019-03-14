Cezayir'de uçak düştü! Yaşam kaybı var Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de gece vakti eğitim uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in kuzeyindeki Vahran kentinde bir eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti. Cezayir'de yayın yapan "Echorouk News" kanalının haberinde, uçağın Vahran kentindeki Sidi Galim Dağı'nda gece eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. Bakanlıktan açıklama yapılmadı Kaza sonucu Tafravi Hava Harp Yüksek Okulu öğrencisi olan pilotun yaşamını yitirdiği kaybettiği aktarıldı. Cezayir Savunma Bakanlığı henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

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