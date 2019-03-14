Cezayir'de uçak düştü! Yaşam kaybı var
Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de gece vakti eğitim uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.14 Mart 2019 Perşembe 13:41
Cezayir'in kuzeyindeki Vahran kentinde bir eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti.
Cezayir'de yayın yapan "Echorouk News" kanalının haberinde, uçağın Vahran kentindeki Sidi Galim Dağı'nda gece eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Bakanlıktan açıklama yapılmadı
Kaza sonucu Tafravi Hava Harp Yüksek Okulu öğrencisi olan pilotun yaşamını yitirdiği kaybettiği aktarıldı.
Cezayir Savunma Bakanlığı henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.
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