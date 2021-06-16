Cezayir'de seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir'de yedinci parlamento seçimleri için ülke genelindeki 13 bin seçim merkezinde 61 bin 543 sandıkta oy kullanılmıştı.

Seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE), daha önce yaptığı açıklamada, oy verme işlemi sırasında yeni tip Coronavirus salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralının zorunlu olduğunu bildirmişti.

Parlamentonun alt kanadındaki 407 koltuk için 28 siyasi partiden 10 bin 468, bağımsızlardan 12 bin 86 olmak üzere seçimde 22 binden fazla aday yarışmıştı.

Cezayir, 2019 yılında Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında devrilmesinin ardından Buteflika dönemindeki isimlerin tasfiyesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni bir Anayasa gibi birçok değişimi peş peşe yaşamıştı.