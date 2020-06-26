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Aktüel

Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Cezayir'de bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:49:27 -
Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Cezayir'de 7, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybederken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, 240 kişide vaka tespit edildiği, 146 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 885'e, vaka sayısın 12 bin 685'e, iyileşenlerin 9 bin 66'ya ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu vaka artışının Cezayir'de bir gün içinde kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 295 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 218'e, vaka sayısının 11 bin 633'e, iyileşen sayısının 8 bin 656'ya yükseldiği belirtildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1104'e, iyileşen sayısının ise 830'a çıktığı aktarıldı.



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