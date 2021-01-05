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Aktüel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, komşu ülkelerdeki gelişmelerden dolayı "teyakkuz" çağrısı yaptı
Aktüel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, komşu ülkelerdeki gelişmelerden dolayı "teyakkuz" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 03:13:15 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, komşu ülkelerdeki gelişmelerden dolayı "teyakkuz" çağrısı yaptı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, komşu bölgesel alanda benzeri görülmemiş gelişmeler karşısında teyakkuz halinde olunması gerektiğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Tebbun, tüm düzeylerde olmak üzere teyakkuzda ve pürdikkat olunmasının zorunluluğunu vurguladı.

Tebbun, Cezayir'in son zamanlarda özellikle komşu bölge sahasında izlenen eşi benzeri görülmemiş gelişmelerle 2021'deki sınamalara uyum sağlayacak şekilde, ardından önemli aşamalara girmesini hedeflediğini söylerine ekledi.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad 12 Aralık'ta basına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz hedeftedir. Bölgesel çevremizde tehlikeli olaylar var. Siyonist oluşumun sınırlarımızın yakınına ulaşmak için gerçek bir arzusu bulunuyor" ifadeleriyle Fas ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına işaret etmişti.

Fas ve Cezayir ilişkilerindeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçlarken, Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

İki ülke arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerde, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başlamış, Cezayir ise Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

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