Cezası 220 bin TL’ye varıyor! Bu bitkiyi koparan yandı

Antalya sahillerinde yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası dudak uçuklattı. Endemik bitkiler arasında yer alan ve çiçek açmaya başlayan zambakları koparmanın cezası 80 bin TL’den başlayıp 220 bin TL’ye kadar varıyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları çiçek açmaya başladı. 'Çevre Koruma Kanunu' çerçevesinde, endemik türdeki kum zambağı çiçeğini koparmanın cezası 80 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Kökünden sökmenin ise 180 bin TL ile 220 bin TL arasında cezası var.

Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin, Çevre Dostu Platformu Sözcüsü Gülbahar Akça ve gönüllü çevreciler, Koru sahilinde açan kum zambaklarını yerinde inceledi. Kum zambaklarını korumaya alan gönüllüler, ilçe halkına nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koruma çağrısında bulundu. Tüm halkı kum zambaklarını korumaya davet eden Güldane Şahin, “Bir koklayınca bu kokuyu unutmanız mümkün değil ve diyoruz ki sakın koparmayın. Çiçeğini koparırsanız 80-120 bin TL arasında cezası var. Kökünden sökerseniz ise 180 ila 220 bin TL cezası var. Lütfen koruyalım” dedi.