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Cezalı Şaş boş durmuyor!

Fatih Terim tarafından Kayseri'ye götürülmeyen Şaş boş durmadı, İngiltere'ye yıldız golcüyü izlemeye gitti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
Cezalı Şaş boş durmuyor!

Ümit Davala, Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında da Levent Şahin vardı. PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği Hasan Şaş'ın burada Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı. Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer oldu

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
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