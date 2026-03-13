Cezaevine girmemek için 8 çocuk doğurmuştu! Azılı hırsız, 60 yıl hapse mahkum edilince ağlaya ağlaya cezaevine götürüldü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile oğlu 13 yaşındaki Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Anne ve oğlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saniye G.’nin evden hırsızlık suçunda 60 ayrı suç kaydının bulunduğu da öğrenildi. 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Saniye G.’nin daha önce aldığı hırsızlık suçundan toplam yaklaşık 60 yıl hapis cezasının, bebeği bulunduğu gerekçesiyle infazının ertelendiği, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğu, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelinin, cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu da öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.