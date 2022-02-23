Cezaevindeki PKK’lıları beslemişler: Para gönderenlerin bazıları HDP teşkilatlarında yönetici ve üye çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın cezaevindeki teröristlere para aktaran yapılanması içinde bulunan 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, örgütün tutuklu PKK’lılara nasıl para aktardığı tüm detaylarıyla anlatıldı. Marmara Bölgesi’nde bulunan cezaevlerindeki teröristlere para aktaran yapının Kandil’le bağlantılı olduğu ve tüm koordinasyonun İstanbul’dan yürütüldüğü belirtildi.

1314 PKK’lı teröriste para

Savcılığın İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli’deki 11 ayrı cezaevinden istediği para yatırma evraklarını inceleyen İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hükümlü ve tutuklu 1314 PKK’lıya 2018’den bu yana para aktarıldığını tespit etti.

İncelenen para transferleri üzerine 28 şüpheli gözaltına alındı. Para yatırdıkları PKK’lılarla herhangi akrabalık ve vasilik gibi hukuki bağı bulunmayan şüphelilerin, hiç tanımadığı en az 3 hükümlü ve tutuklu PKK’lıya sistematik şekilde para gönderdiği kaydedildi.

Aynı gün, aynı saat

İddianamede, PTT üzerinden cezaevlerine gönderilen paraların bir kısmının tutuklu bulunan İran, Irak ve Suriye uyruklu teröristlere “sistematik şekilde aynı gün, aynı saat ve aynı miktarda yatırıldığı” anlatıldı. PKK’lı teröristlerin avukatlarının da cezaevi ziyaretlerinde hesaplara para yatırdığı belirtildi.

Teröristlere para aktaran 28 şüpheli hakkında “terörün finansmanı” suçu kapsamında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, ilk duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

Para yatıranlar HDP yöneticisi

Teröristlere para gönderen şüphelilerin bir kısmının HDP Sultanbeyli ve Üsküdar teşkilatlarında yönetici ve üye konumunda olduğu ortaya çıktı. Adına para yatırılan PKK’lıların kendi aralarında yaptıkları örgütsel yazışmalarda, “parayı yatıran kişileri tanımadıklarını” söyledikleri tespit edildi.