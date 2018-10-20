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Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan, en büyük hayalini gerçekleştirdi

Bolu'da 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinde sınava hazırlanıp üniversiteyi kazanan 28 yaşındaki Ramazan Üzmez, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Üzmez, "Hiçbir şekilde okumayı bırakmayacağım." dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:08
Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan, en büyük hayalini gerçekleştirdi

Bolu'da, tartıştığı kişiyi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra 7 ay cezaevinde kalan Ramazan Üzmez (28) bu süreçte üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi. Hep üniversite okuma hayali olduğunu söyleyen Üzmez, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı.

Tartıştığı şahsı yaraladı, cezaevine girdi

Bolu'da yaşayan Ramazan Üzmez, geçtiğimiz Şubat ayında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde tartıştığı M.Z.C.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Ramazan Üzmez Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cezaevinden izinli olarak sınava girdi

Hep üniversite okuma hayali olduğunu anlatan Ramazan Üzmez kaldığı cezaevinde bulunan kütüphanedeki kitaplarla üniversite sınavına çalıştı. Üzmez daha sonra cezaevinden izinli olarak üniversite sınavına girdi. Sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanan Üzmez, eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üzmez üniversiteye kaydını yaptırarak eğitim görmeye başladı.

evrem bana haksız ithamlarda bulundu"

Cezaevi ortamından çıkıp, üniversite ortamına ayak uydurmaya çalışan Ramazan Üzmez, "Bana bir saldırı sonucu yaşanan olay nedeniyle cezaevine girdim. Bu olayın ardından bana çevrem haksız ithamlarda bulundu. Ben işinde, okulunda olan biriyim artık.

Tarih bölümünü kazandı

Cezaevinde girdiğim sınavdan yüksek puan aldım. 320 puan alarak şu anda tarih bölümünü kazandım. Okulumu okumaya çalışıyorum. Cezaevinde sürekli kitap okudum. Bunun yanı sıra ders çalıştım. Neredeyse haftada 4 kitap okuyordum. Derslere de iyi çalışınca güzel bir puan aldım. Bunun yanı sıra cezaevinde spor da yapıyordum" dedi.

"Aynı koğuştan 3-4 kişiyle ders çalışıyorduk"

Kendisi gibi cezaevinde ders çalışıp üniversiteyi kazanan başka arkadaşları da olduğunu söyleyen Üzmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cezaevi şartları aslında zor. 20 kişinin üzerinde insanla aynı yerde kaldım. Çok müsait bir ortam değil ama bu başarıyı sağlayabildim. Cezaevinde benimle birlikte ders çalışıp üniversite kazanan başkaları da var. Aynı koğuşta zaten 3-4 kişi ders çalışıyorduk. Benim her zaman tarihe ilgim vardı. Bu yüzden tarih bölümünü kazandığım için mutluyum." dedi.

"Hiçbir şekilde okumayı bırakmayacağım"

Ramazan Üzmez, mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Tabi ki bir tutuklama kararı çıkarsa eğitimimi etkileyecek ama yine de okumayı bırakmayacağım. İlmi mezara kadar öğreneceğiz. Hiçbir şekilde okumayı bırakmayacağım." dedi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:08
  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  2. Ramazan Üzmez
  3. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi

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