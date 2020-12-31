  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak
Aktüel

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak

Yeniakit Publisher
2020-12-31 06:35:58 -
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 40 kadrolu öğretmen alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak.

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylardan, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri istenirken, "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, yine e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Adaylarda Türk vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, görevini sürekli yapmasına engel bir durumunun olmaması ve ilgili yüksek öğretim kurumundan mezuniyetini belgeler diploma sahibi olması şartları aranacak.

Ayrıca başvuru sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum belgesi ve sertifikalarını (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası) e-Devlet'e yüklemeleri gerekecek.

Sözlü sınava, 2020 KPSS Lisans sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere işe alım yapılacak sayının üç katı olan 120 kişi çağırılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınava gelirken resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları istenecek.

Sözlü sınav, adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20, genel kültür 20, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca adaylara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından da sorular yöneltilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.

Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) daha sonra ilan edilecek.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir
Dünya

Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir

Ukrayna'da bir genç, bit pazarından aldığı kalpakta Sovyet sembolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gencin 5 seneye kadar hapis cezası ..
Joe Biden’dan büyük gaf
Dünya

Joe Biden’dan büyük gaf

Amerika'da 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Har..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay